CdS - Milik, addio vicino: la clausola monstre nel rinnovo non convince il polacco

Arek Milik sempre più lontano da Napoli. È questo lo scenario delineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro del polacco, che non riesce a trovare l’accordo per rinnovare un contratto in scadenza nel giugno 2021.

“La situazione non si sblocca e la trattativa è ad un punto morto - scrive il quotidiano - con la clausola da 100 milioni che non convince Milik ed il suo manager”. L’orientamento è quello di andare via già in estate, il Napoli vorrebbe trattenerlo ma l’addio sembra davvero vicino chiarisce il Corriere.