Cds: "Napoli la più attesa in Champions. De Bruyne qui proprio per l'Europa"

vedi letture

Il Napoli è probabilmente la squadra più attesa e non solo perché campione d’Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport con un focus relativo all'attesa per l'esordio degli azzurri in Champions League. "Se c’è un punto debole nello sfavillante regno di De Laurentiis, è l’Europa. Una semifinale di Europa League con Benitez e quella eliminazione col Milan nei quarti di finale di Champions (con Spalletti in panchina) che il presidente non ha mai digerito. Lo stesso Conte è afflitto da una narrazione che lo vuole allergico all’Europa, soprattutto nella coppa più importante.

L’operazione De Bruyne è legata proprio alla Champions. De Laurentiis non ha badato a spese né per Hojlund né per allestire una rosa all’altezza del doppio impegno. La prima sfida, giovedì in casa del City, è da copertina. L’occasione per mostrare all’Europa che il Napoli fa sul serio anche in coppa. Fu proprio in casa del City che cominciò la cavalcata Champions dell’era De Laurentiis: un 1-1 che decretò il passaggio all’età adulta. C’erano Mazzarri e Cavani, una vita fa. Ora si attende un altro salto di categoria".