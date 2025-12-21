Hojlund-Neres, la coppia della svolta: Conte si affida a loro per la Supercoppa

Una coppia nata quasi per necessità, diventata in poche settimane una certezza. Complice l’emergenza infortuni – da De Bruyne ad Anguissa – e una crisi culminata nella sconfitta di Bologna, punto più basso della gestione di Antonio Conte, il Napoli ha trovato nuova linfa offensiva affidandosi a Rasmus Hojlund e David Neres. Oggi, alla vigilia della finale di Supercoppa in programma lunedì sera a Riad (ore 20 italiane), il tecnico azzurro difficilmente potrebbe fare a meno di loro. Come sottolinea La Repubblica l’idea è quella classica e sempre efficace: un centravanti forte fisicamente e un fantasista che gli gira attorno. Un punto di riferimento e una seconda punta rapida e imprevedibile. È la miscela che Conte ha scelto per provare a regalare al Napoli il primo trofeo stagionale.

Il ko del 9 novembre al Dall’Ara ha lasciato cicatrici profonde, ma ha anche acceso la scintilla del cambiamento. Da lì è nata la nuova fisionomia offensiva della squadra, trascinata proprio da Rasmus Hojlund e David Neres. Contro il Milan sono stati decisivi: assist del danese, gol del brasiliano, poi la chiusura firmata dal numero 19. Hojlund, in particolare, è il più in forma: centravanti ormai completo, capace di proteggere palla alla Lukaku e di attaccare la profondità con continuità. Sette gol stagionali e una crescita costante, certificata dalla cura Conte. E ora, la Supercoppa, per completare la svolta.