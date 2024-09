Cds: "Neres in crescita, ma non è facile ipotizzare sua presenza dal 1' a Cagliari"

Come scrive il Corriere dello Sport, David Neres è in crescita, ma non è ancora facile ipotizzare un tridente dall’inizio insieme con Lukaku e Kvara. La KLN stuzzica un bel po’ la fantasia, certo, ma poi ci sono equilibri da rispettare e letture difensive di cui Politano è un vecchio fan. Si vedrà. Senza fretta e con una certezza: Conte ha l’ingrato (dolcissimo) compito di dover scegliere tra sette anime azzurre.