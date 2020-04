CdS - Nuova ipotesi per tornare a giocare: le gare solo nelle zone non a rischio

Per lo scudetto spunta una nuova ipotesi: l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che, pur di riprendere il campionato, la Lega sta studiando la possibilità di far giocare le squadre delle zone a rischio, quindi gran parte dei club del nord, in stadi terzi e sicuri, ovviamente a porte chiuse come tutti gli altri in Italia. Per le date, si parla di metà maggio almeno. Il 2020-21, a questo punto, inizierebbe in base a quando finirà il 2019-20. Da fine agosto (il 30) a metà settembre (il 6 o il 13) ogni data potrebbe essere buona