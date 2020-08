CdS - Rinnovo Gattuso, nodo clausole: ecco l'aspetto che allontana ADL e Rino

Per il rinnovo di Gattuso bisognerà aspettare. Dopo l'incontro di Capri, le parti hanno deciso di aggiornarsi più avanti per capire quali saranno le condizioni necessarie a continuare insieme. Uno degli argomenti di discussione sono sicuramente le clausole: come riportato da Il Corriere dello Sport, quella dell'inserimento di clausole e penali all'interno dei contratti è diventato ormai un modus operandi che fa parte anche del processo identitario di filosofia aziendale. Detto questo, Gattuso non ama questo tipo di soluzione a differenza del presidente De Laurentiis, ed ecco che bisognerà trovare una sintesi quando le parti si siederanno nuovamente a tavolino.