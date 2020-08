CdS su Gattuso: "Vuole venga eliminata clausola rescissoria per rinnovare"

Rino Gattuso chiede garanzie in merito all'eliminazione delle clausole rescissorie unilaterali che permettono alle parti di risolvere il rapporto entro un termine temporale stabilito dietro il versamento di una penale. Questo il nodo principale da sciogliere, scrive il Corriere dello Sport, per la fumata bianca sul rinnovo di contratto dell'allenatore. Per questo se ne riparlerà più avanti, le parti si riaggiorneranno dopo l'incontro a Capri.