CdS sulla formazione: "Politano titolare a Brescia, possibile chance per Allan"

Prime indiscrezioni di formazione sul Corriere dello Sport in vista della sfida di domani col Brescia ma pensando anche al Barcellona martedì prossimo. Potrebbe trovare spazio sulla destra Politano al posto di Callejon, domani, mentre in attacco ci sarà la staffetta tra Mertens e Milik, ma non è ancora certo il nome del centravanti che scenderà in campo domani dal primo minuto. In difesa out Koulibaly, a centrocampo tra le opzioni torna disponibile anche Allan dopo che il "caso" è completamente rientrato con le scuse e l'intenso lavoro di questi giorni.