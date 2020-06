CdS - Verso Napoli-Inter: sorpresa in attacco

Ci sono ancora diversi dubbi da sciogliere per Gattuso in vista della sfida di sabato sera contro l'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che nei ballottaggi sulla formazione, interessante è quello a destra tra Callejon e Politano. Al momento l'ex Inter sembra essere in vantaggio, certo lo spagnolo garantisce maggior copertura - si legge - ma Politano sta bene e scalpita per una maglia da titolare. Per il resto, confermata gran parte della squadra titolare con Koulibaly che rientra e che andrà a sostituire l'infortunato Manolas.