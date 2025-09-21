Certezza Politano: Conte non ne fa mai a meno per una ragione precisa

Il mercato del Napoli è stato poderoso, Antonio Conte ha avuto gli acquisti desiderati, un set di pietre impreziosite anche dall'arrivo last-minute di Hojlund. O meglio dal ritorno del bomber danese in Serie A. Ma se c'è un punto fermo nelle gerarchie del tecnico leccese quello è Matteo Politano: l'esterno offensivo italiano è diventato un leader, spiega La Gazzetta dello Sport, e tutto pur non essendo un esterno a tutta fascia come inizialmente ci si aspettava richiedesse Conte. Ma di fatto i suoi compiti in campo sono anche quelli e di copertura sulla fascia destra l'ex Inter ne garantisce eccome, infatti la generosità è una dote che ha convinto Conte a inserirlo sempre in campo dal primo minuto.

E poi c'è la fantasia là davanti, tra dribbling e gol, non solo ripiegamenti. Tanta volontà, altrettanto rigore tattico e polmoni importanti. E la consacrazione è arrivata in Champions League, contro il Manchester City, quando al minuto 20 il Napoli si è ritrovato in 10 contro 11. Nelle difficoltà Politano non ha mai perso la speranza, anzi l'ha rinnovata. E la sua intercambiabilità da fascia a fascia conferisce a Conte un range importante di scelte. Insieme a McTominay e De Bruyne, è uno dei chiodi fissi di Conte.