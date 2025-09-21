Conte è una garanzia nelle gare post-Champions: il dato di tutta la carriera fa sorridere

Archiviata la trasferta europea di Manchester, il Napoli torna a pensare al campionato e si prepara a sfidare il Pisa al Maradona. Sarà la prima gara stagionale degli azzurri dopo un impegno di Champions League, un contesto in cui Antonio Conte vanta statistiche di assoluto rilievo. Come riportato da Il Mattino, l’allenatore salentino ha guidato le sue squadre in 43 partite di campionato successive a un turno di Champions, ottenendo ben 30 vittorie, 6 pareggi e soltanto 7 sconfitte. Numeri che si traducono in una percentuale di vittorie pari al 69,7%, a conferma della capacità di Conte di mantenere sempre alto il livello di concentrazione dei suoi gruppi anche dopo impegni europei dispendiosi.

Un rendimento che attraversa l’intera carriera del tecnico, dalle esperienze in Serie A con Juventus e Inter fino alle avventure in Premier League con Chelsea e Tottenham. Per il Napoli, che vuole riscattarsi dopo lo stop con il Manchester City e inseguire la vetta solitaria della classifica, il dato rappresenta un’ulteriore spinta in vista della sfida con i toscani. Conte, ancora una volta, punta a trasformare la reazione post-Champions in energia positiva.