Lucca verso il ritorno da titolare! Gazzetta: "Un gol da ex per aprire al futuro azzurro"

Il Napoli si prepara alla sfida casalinga contro il Pisa, occasione anche per chi chiede spazio e prova a riprendersi con forza un ruolo centrale in questo nuovo progetto. Secondo la Gazzetta dello Sport in attacco David Neres ci sarà, con le sue serpentine, i suoi guizzi fondamentali per creare superiorità numerica e aprire anche le difese più chiuse. Come punta centrale, invece, Lorenzo Lucca è un indiziato serio a riprendersi il posto dopo due turni di riposo:

"Hojlund lo ha relegato in panchina a Firenze e quando poi è entrato Lorenzo, si è avvertita una certa differenza. Ma Lucca ha bisogno di tempo per entrare in condizione e per migliorare l’intesa con i compagni. Conte e Manna in estate ci hanno puntato con decisione, convinti che potesse fare il grande salto studiando da Lukaku. Romelu ora non c’è, Lorenzo deve arrangiarsi da solo. A partire da lunedì sera, quando incrocerà il suo passato e quel club che gli ha permesso di diventare grande. Ma serve una prestazione da top. E magari quel gol per aprire a un futuro più azzurro che mai", scrive il quotidiano.