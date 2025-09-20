Napoli-Pisa, turnover ragionato per Conte: torna Meret, fuori Buongiorno. Lucca titolare

vedi letture

Dimenticare Manchester e ripartire subito. Dopo la sconfitta in Champions League contro il City, Antonio Conte ha richiamato il Napoli al lavoro per preparare la sfida di lunedì sera contro il Pisa al Maradona. Il tecnico, nonostante l’amarezza per il ko condizionato dall’espulsione di Di Lorenzo, ha evidenziato la buona prestazione nei primi 20 minuti e la reazione della squadra anche in dieci.

Ora però testa al campionato: Conte pensa ad alcune rotazioni, anche per gestire le energie. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Meret tornerà tra i pali, con Di Lorenzo di nuovo titolare. In difesa Beukema e Juan Jesus saranno i centrali, Olivera agirà a sinistra con Spinazzola in panchina. A centrocampo, Gilmour rileverà Lobotka, con Anguissa e Politano confermati. A sorpresa, De Bruyne partirà dal 1’. In attacco Lucca sostituirà Hojlund. Si va verso un 4-1-4-1 con McTominay largo a sinistra, ma non è escluso il passaggio al 4-3-3 nella ripresa con Lang o Neres.