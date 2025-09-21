Meret o ancora Milinkovic-Savic? Cosa filtra da Castel Volturno

Alla vigilia di Napoli-Pisa resta aperto il dubbio più grande per Antonio Conte: chi difenderà i pali azzurri? Dopo l’infortunio di Alex Meret, nelle ultime due partite è stato Vanja Milinkovic-Savic a prendere posto tra i pali. Il serbo ha giocato dal primo minuto sia contro la Fiorentina che all’Etihad contro il Manchester City, nonostante il rientro in extremis dell’ex Spal. Lo stesso Conte, prima della sfida di Champions, ha chiarito che la scelta di confermare Milinkovic-Savic era dettata da ragioni tecniche, non legate alla condizione fisica di Meret. Una decisione che ha aperto il ballottaggio in vista della gara contro il Pisa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore scioglierà le riserve soltanto dopo la rifinitura odierna a Castel Volturno. Al momento, però, il favorito resta Milinkovic-Savic, che potrebbe così collezionare la terza presenza consecutiva. In caso di conferma, per Meret si tratterebbe della seconda esclusione per scelta tecnica, un segnale che potrebbe pesare nelle gerarchie future del reparto portieri azzurro.