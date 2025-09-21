Hojlund non vede l'ora di giocare al Maradona: ricordate cosa disse alla presentazione?

Rasmus Hojlund è pronto a vivere la sua prima volta al Maradona con la maglia del Napoli. In realtà, per l’attaccante danese non si tratta di un esordio assoluto nello stadio di Fuorigrotta: vi aveva già giocato nell’anno del terzo scudetto, quando vestiva la maglia dell’Atalanta. Era l’11 marzo 2023 e Gasperini - ricorda il Corriere dello Sport - lo schierò dal primo minuto accanto a Zapata. La partita finì 2-0 per gli azzurri, grazie alle reti di Kvaratskhelia e Rrahmani, oggi suo compagno di squadra. Hojlund giocò solo il primo tempo, ma quell’esperienza fu sufficiente a lasciargli impressa la passione del tifo partenopeo.

Al momento della firma col Napoli, infatti, non nascose l’entusiasmo: "I tifosi sono grandi, lo so. Sono pazzi per il calcio, lo amano. Ciò che ho visto per strada e allo stadio è incredibile. Non vedo l’ora di giocare la prima nel nostro stadio". Dopo l’esordio a Firenze e la parentesi europea contro il Manchester City, per Hojlund è finalmente arrivato il momento più atteso: guidare l’attacco azzurro davanti al popolo del Maradona, pronto ad abbracciarlo per la sua prima vera notte da protagonista.