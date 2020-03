Champions a Ferragosto e prossima Serie A a metà settembre: nuovo scenario per il calcio

Ogni giorno spuntano ipotesi nuove per la ripartenza del calcio sulla scorta di una volontà comune: terminare la stagione in corso. Per farlo, se necessario, si giocherà fino ad agosto. Lo scenario, proposto dal Corriere dello Sport, è il seguente: campionati nazionali che comincerebbero a giugno, coppe europee che finirebbero ad agosto inoltrato e prossimo campionato al via nel weekend del 12-13 settembre ma da concludere comunque entro il 1 giugno 2021 dato che poi ci saranno gli Europei. Se confermato, Barcellona-Napoli si giocherà dunque in piena estate e sarà una novità assoluta. Unica soluzione possibile per conclduere la stagione giocando tutte le partite.