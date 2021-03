Champions complicata, EL non scontata. CdS: "Resta la Conference League, peggio che niente"

Il Napoli è a cinque punti dal quarto posto e, vista la concorrenza, riuscire a strappare un pass per la prossima Champions League appare impresa davvero ardua. Per questo il Corriere dello Sport, ricordando il cammino europeo degli azzurri negli ultimi undici anni, scrive che a questo punto il rischio di un altro anno in Europa League è forte. Ma non sarebbe neanche la peggiore evenienza:

"Oppure, e sarebbe l’ultima strada un po’ sconnessa, certo nuova e comunque priva di richiamo per chi ha pasteggiato spesso a caviale eppure con lo champagne, resterebbe la Conference League: peggio che niente".