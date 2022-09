Che bell'atmosfera al Maradona, Gazzetta: "Ritrovata unità tra squadra, società e ambiente"

Il Napoli viene spinto dall'entusiasmo della sua gente. C'è un bel clima in città, così come ieri al Maradona in occasione del match con lo Spezia.

TuttoNapoli.net © foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Il Napoli viene spinto dall'entusiasmo della sua gente. C'è un bel clima in città, così come ieri al Maradona in occasione del match con lo Spezia. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Per Spalletti è stato un pomeriggio caldo tanto che al minuto 76 si è alzato dalla sedia davanti alla panchina dalla quale ha visto la partita e ha chiesto al pubblico del Maradona di supportare la squadra nell’assalto finale. Detto, fatto. Grazie anche alla spinta dei tifosi è arrivato nel finale il gol vittoria, merito di una ritrovata unità di intenti tra squadra, società e ambiente