Che calo dal ko con l'Inter: Napoli sesto per rendimento da quella partita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dov'è finito il Napoli che aveva collezionato 32 punti nelle prime 12 gare di campionato, vincendone 10 e pareggiandone 2?". Se lo chiede l'edizione odierna di Tuttosport: "Quel rendimento aveva fatto pensare che tutto fosse possibile, perché quello era davvero un Napoli da scudetto. Poi, dalla sconfitta con l'Inter, la squadra azzurro ha cambiato pelle, pur mantenendo un rendimento da primato, fino a smarrirsi nelle ultime due gare. Da quel 32 di Inter-Napoli del 21 novembre, gli azzurri hanno collezionato 35 punti in 21 partite, abbassando notevolmente il proprio rendimento che è diventato il sesto della Serie A. Cioè, 10 punti in meno della Juventus, 9 punti in meno dell'Inter, 4 in meno di Milan e Roma e 3 punti in meno della Fiorentina".