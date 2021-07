Che ci fa quello in Serie C: il retroscena su Di Lorenzo

È il luglio del 2015 e Di Lorenzo per quasi un mese è senza squadra dopo il fallimento della Reggina. Sulla Gazzetta dello Sport si celebra l'ascesa del laterale del Napoli e della nazionale: "Poi arriva Mariano Fernandez, ds del Matera, che ad agosto lo prende da svincolato. E visto che tra piedi buoni ci si intende, qui trova in panchina Pasquale Padalino che lo mette sulla strada giusta: 'Uso il 4-3-3, nelle prime gare lo schiero centrale e ci rivedo un po’ me stesso in campo, si propone, avanza con la palla, cerca il dialogo. Ci penso su e un giorno lo chiamo: “Giovanni, qua sei limitato, perdi il 70% del potenziale. Secondo me devi fare il terzino”. Lui dice subito di sì e ci si applica in maniera impressionante. Sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, una fame mai vista'.

L’anno dopo perfeziona l’arte sotto la gestione di Gaetano Auteri: 'Appena lo vedo dico ai miei collaboratori: “Ma che ci fa questo in Serie C?”. Qualità fisiche di prim’ordine, tecnica e intelligenza, già valeva un Darmian che all’epoca era nel giro della Nazionale'.