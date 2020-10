"Che dici?": Gattuso ed il colloquio con Giuntoli per Bakayoko

Un centrocampista come Tiemoué Bakayoko il Napoli non ce lo ha mai avuto, e forse non lo ha neanche mai seriamente cercato

Un centrocampista come Tiemoué Bakayoko il Napoli non ce lo ha mai avuto, e forse non lo ha neanche mai seriamente cercato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea l'impatto del mediano arrivato dal Chelsea nell'ultimo giorno di mercato. "Nulla è per sempre e dalla magica ossessione del 4-3-3 ne è uscito ora anche Gattuso, che ad un certo punto s'è seduto nella sua stanza Cristiano Giuntoli ed ha deciso di cambiare il Napoli. 'Che dici?'. È stata una trattativa lampo, aperta e chiusa proprio nel last minute, e su basi invitati: prestito oneroso di un milione di euro, con il Chelsea che però ha offerto la propria compartecipazione al 50% all'ingaggio di quattro milioni netti. Quello che si dice, unaffare".