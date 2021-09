Che guaio per Allegri: anche Chiesa in dubbio per Napoli

Si fa sempre più dura per Massimiliano Allegri e la Juventus che sabato affronteranno il Napoli in una sfida delicatissima al Maradona. I bianconeri dovranno fare i conti con il guaio al flessore per Chiesa con l'Italia, ma anche con la squalifica ridotta a Osimhen che sarà dunque a disposizione di Spalletti per il big match. Tornano oggi Rabiot e De Ligt, mentre da domani gli altri impegnati in Europa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.