Che succede a Manolas? Ora è fuori dai radar: solo tre presenze negli ultimi due mesi

Kostas Manolas è uscito fuori dai radar dopo aver cominciato la stagione da titolare. Amir Rrahmani gli ha rubato il posto e l'ex Roma non è ancora riuscito a riconquistarlo. Su di lui si sofferma oggi Tuttosport:

"Il greco ha giocato 6 partite delle 16 disputate finora dal Napoli, le prime 3 di campionato fino al match contro la Juventus, quello del suo clamoroso errore che consentì ai bianconeri di andare in vantaggio con Morata. Dopo quella gara (era l’11 settembre), in campionato si è visto solo a Genova contro la Sampdoria e solo per i primi 42’ a causa di un infortunio e due volte in Europa League, nella sconfitta casalinga contro lo Spartak e nel successo contro la Legia Varsavia a Fuorigrotta".