Cheddira, nelle pagelle c'è anche un 8: "Centravanti rapace, non pensa al suo cartellino"

Il cartellino è di proprietà del Napoli ma lui lo punisce con una doppietta. Walid Cheddira è l'uomo in più del Frosinone che al "Maradona" conquista un punto importante per la salvezza. "Non pensa al cartellino (è del Napoli) - il commento della Gazzetta dello Sport - ma al presente. Una doppietta pesantissima, più il rigore conquistato". "Si prende il rigore, segna un gol di piede e un altro di testa. E sempre da centravanti rapace" analizza il Corriere dello Sport.

Questo quanto scrive TMW: "Si procura il calcio di rigore (poi non trasformato da Soulé) e quando può si rende pericoloso. CI prova dalla distanza con una bella conclusione che Meret respinge bene. Poche occasioni da sfruttare ma, quando le ha, si rende protagonista come sul gol dell’1-1. Con i suoi movimenti mette in difficoltà la retroguardia partenopei e al 73’ colpisce di nuovo con un colpo di testa imparabile".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5