Chi al posto di Osimhen giovedì? Spalletti sembra aver scelto la punta

Osimhen potrebbe recuperare contro il Verona, per la sfida di domenica, ma dovrebbe saltare la partita di giovedì contro il Legia Varsavia in Europa League. La domanda sorge spontanea: chi al suo posto? Se contro la Salernitana Spalletti ha optato per Mertens, in terra polacca potrebbe rivedersi Petagna dal primo minuto. Una soluzione possibile secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.