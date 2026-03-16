Chi arriverà sul mercato? Ecco gli slot dove il Napoli vuole intervenire

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Su qyalu calciatori il Napoli punterà in estate? Il Corriere dello SPort ne scrive, partendo da alcuni giovani già presenti in rosa. Il club, secondo quanto riportato dal giornale, sembra orientato a confermare due attaccanti: “saranno riscattati Hojlund e Alisson”, segnale della fiducia riposta nel loro percorso di crescita.

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni che hanno segnato la stagione, la struttura della squadra resta solida. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti che “la squadra, al netto degli infortuni, è ancora molto forte e solida”.

Per completare l’organico, il Napoli potrebbe intervenire in alcuni ruoli specifici. Il quotidiano indica che “nel mirino ci sono un terzino destro, un centrocampista, un esterno offensivo e magari un difensore”. Molto, però, dipenderà dai movimenti in uscita e dalle scelte che verranno fatte nei prossimi mesi.