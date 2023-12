Chi gioca contro la Juventus venerdì? Mazzarri prepara un solo cambio

Chi giocherà venerdì sera contro la Juventus? La sensazione è che Walter Mazzarri ha scelto i suoi titolarissimi.

Chi giocherà venerdì sera contro la Juventus? La sensazione è che Walter Mazzarri ha scelto i suoi titolarissimi e difficilmente cambierà qualcosa. Eccezion fatta per il centrocampo. Questo è quello che scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che si proietta al big match dello Stadium:

"In vista di Torino, però, sarà arruolabile Zielinski, ieri partito dalla panchina dopo il colpo subito da Rudiger a Madrid. Si può ipotizzare che tocchi a quelli che sono i nuovi “titolarissimi”. Intanto, in settimana tornerà in città Luciano Spalletti anche per una sorta di amarcord che farà sorridere amaramente i tifosi azzurri"