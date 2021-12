Chi ha le migliori riserve tra le prime 4 di A? Il CdS stila la Top 11: 3 del Napoli

Lo scudetto, sostiene il Corriere dello Sport, si giocherà molto sul fattore panchine: chi tra Milan, Inter, Napoli e Atalanta ha le 'riserve' migliori? Il Corriere dello Sport prova a stilare una Top 11 per gioco: "Col 3-4-1-2 abbiamo scelto Meret, D’Ambrosio, Manolas, Gabbia, Dumfries, Koopmeiners, Sensi, Pessina, Miranchuk, Muriel, Mertens. Con un bel po’ di sacrificati eccellenti, come ad esempio Giroud, Rebic, Correa, Bennacer e Hateboer. In questa formazione ne abbiamo scelti quattro dell’Atalanta, tre del Napoli, due dell’Inter e uno del Milan che però ha tre esclusi di prima fascia".