Chi marca Osimhen? Inzaghi ha scelto il sostituto di De Vrij

L’unico assente sicuro resta De Vrij, per il quale si spera in un rientro nella trasferta di Venezia in calendario il 27 novembre. Si parla della situazione in casa Inter in vista della sfida al Napoli sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Oggi Inzaghi riabbraccerà gli ultimi nazionali, ad eccezione dei sudamericani: Lautaro e Correa la notte scorsa hanno affrontato il Brasile.

Il primo allenamento per Inzaghi con la squadra al completo sarà venerdì. Capitolo formazione: il grande dubbio è in difesa ed è legato alla sostituzione di De Vrij, con la soluzione Ranocchia che al momento va considerata in vantaggio sullo spostamento di Bastoni in zona centrale.