"Chi non se la sente si faccia da parte!", così Spalletti caricò la squadra dopo una sconfitta

Interessante retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, una frase del tecnico scosse la squadra nel momento clou della stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Interessante retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, una frase del tecnico, Spalletti, scosse la squadra nel momento clou della stagione: "Dopo la sconfitta in casa del 6 marzo al Maradona contro il Milan, ogni ambizione tricolore sembrava riposta nel cassetto. Ma proprio quella sera Spalletti disse: «Io domattina alle 8 sono a Castel Volturno a lavorare. Chi non se la sente si faccia da parte». Una scossa mentale che ha funzionato, perché il Napoli da allora ha preso nove punti su nove".