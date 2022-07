Chi sarà il prossimo capitano? Tre nomi in lizza, ma c'è un favorito

Lorenzo Insigne è andato via, Kalidou Koulibaly quasi, Dries Mertens pare che non rinnovi. E allora quale sarà il prossimo capitano del Napoli?

Lorenzo Insigne è andato via, Kalidou Koulibaly quasi, Dries Mertens pare che non rinnovi. E allora quale sarà il prossimo capitano del Napoli? Secondo La Repubblica, sono tre i nomi in lizza: Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Piotr Zielinski. E ci sarebbe un favorito: il terzino destro classe '93 dovrebbe spuntarla in virata sugli altri due.