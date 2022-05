Chiarimento Spalletti-Ultras: gruppi organizzati in hotel per ribadire stima e fiducia

Luciano Spalletti non riesce a spiegarsi il motivo dello striscione contro di lui, ma è stato felice di aver appreso che è stato scritto da una piccolissima frangia del tifo azzurro. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Ieri mattina diversi gruppi ultrà hanno, in ogni caso, preso le distanze, testimoniando a Spalletti stima e solidarietà. All’allenatore ha fatto piacere scoprire che quel gesto così inquietante sia stata l’opera di pochi. La città infatti ha un altro sentire: sicuramente delusa per il finale di stagione quando lo scudetto sembrava a un passo ma non ha mai messo in discussione l’allenatore".