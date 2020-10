Chiesa ed i nuovi piani di Pirlo: con l'ex viola possibile attacco a cinque punte

Andrea Pirlo ha già fatto capire molto, della sua Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport l'idea da cui partirà il tecnico bianconero è quella di un 3-4-1-2 in cui intorno ai due centrocampisti centrali si muoveranno un esterno offensivo, un esterno più difensivo pronto ad abbassarsi e tre giocatori offensivi, le due punte più il trequartista. E partendo da questa base, ecco l'idea dei 5 talenti offensivi contemporaneamente in campo: Dybala e Cristiano Ronaldo davanti, Kulusevski sulla trequarti, il neo acquisto Chiesa e Cuadrado sulle corsie esterne.

Le alternative - Nella testa di Pirlo ci sono anche altri due moduli: il 3-4-3, con Kulusevski o Chiesa sulla linea di CR7 e Dybala. Ma pure il 4-4-2, per un'idea diversa di calcio in determinate circostanze. In questo caso Chiesa agirebbe da quarto di centrocampo, magari con Bernardeschi sull'altro lato.