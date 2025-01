Chiesa-Napoli a fine mercato? Per Repubblica l'epilogo è già scritto

Il Napoli sfoglia la margherita per la ricerca dell’erede di Kvaratskhelia. Tra i nomi dei calciatori accostati al club azzurro, figura da tempo quello di Federico Chiesa, anche se al momento si tratta di una pista particolarmente fredda.

Il calciatore, infatti, nonostante stia giocando poco al Liverpool, sembra intenzionato a restare in Premier League e a non tornare in Italia. A riportarlo il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Chiesa era una suggestione in prestito negli ultimi giorni di mercato, ma a quanto pare è una possibilità sempre più remota.