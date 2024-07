Chiesa, pronto il faccia a faccia con Motta: il calciatore vuol restare in Serie A

Federico Chiesa avrebbe l'Italia come priorità per il suo futuro professionale: come riportato da "Sportmediaset", l'attaccante classe 1997 dato in uscita dalla Juventus, vorrebbe continuare a giocare in Serie A, ma le possibilità sarebbero al momento pochissime, visto che la Roma ha preso Soulè, sempre dai bianconeri, e che il Napoli non avrebbe fin qui affondato il colpo con decisione.

Federico Chiesa, intanto, avrà nella giornata di oggi il primo incontro con il tecnico della Juve, Thiago Motta, evento "chiave" per il suo futuro in maglia bianconera.