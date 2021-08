Chiesto Youssouf in prestito: il nodo è la formula

Sono giorni di lavoro intenso per il ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il dirigente azzurro ha ripreso i contatti con lo Sheffield per Berge e con il Saint Etienne per Youssouf. Per quanto riguarda il mediano francese, il Napoli avrebbe chiesto il giocatore in prestito oneroso senza l'obbligo del riscatto, soluzione che non piace ai francesi.