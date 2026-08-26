Prima pagina Sarà Chivu contro Gasp? Gazzetta: "Caro amico, ti sfido"

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La prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 26 agosto

La Gazzetta dello Sport apre l'edizione di oggi con il duello a distanza tra Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini, avversari sulle rispettive panchine di Inter e Roma. "Caro amico, ti sfido" titola il quotidiano, sottolineando come i quattro gol a testa segnati dalle due squadre abbiano acceso un nuovo confronto tra i due tecnici.

Roma anti-Inter? I numeri dell'attacco parlano chiaro

Secondo la Gazzetta, i numeri offensivi della Roma la candidano già a possibile anti-Inter di questa stagione, con Malen pronto a dare l'assalto al trono di capocannoniere occupato da Lautaro Martinez. Sul fronte nerazzurro, intanto, i campioni d'Italia in carica rilanciano subito con gli acquisti di Stones e Jones.

Kean-Como, il Como presenta l'offerta finale alla Fiorentina

Spazio anche al calciomercato con il caso Moise Kean: secondo il quotidiano, il Como avrebbe recapitato alla Fiorentina l'offerta finale, fissata a 42 milioni di euro, per convincere i viola a cedere l'attaccante. Brutte notizie in casa Juventus: Kenan Yildiz si è infortunato nel corso della gara contro il Frosinone e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico