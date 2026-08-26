Primo allenamento per Badiashile, come sta il difensore? Le ultime verso il Como

vedi letture

Ultime calcio Napoli, le condizioni di Benoit Badiashile

Terminati i due giorni di riposo concessi da Allegri dopo l'esordio di Genova, la squadra è tornata ieri mattina a Castel Volturno per riprendere la preparazione in vista della prossima sfida. Grande attesa attorno a Benoit Badiashile, ufficializzato sabato scorso, alla vigilia della gara contro il Genoa, ma già arrivato a Napoli giovedì al termine delle visite mediche sostenute a Roma.

Badiashile scalda i motori: obiettivo debutto a Fuorigrotta

Ieri il difensore francese ha svolto una parte di lavoro personalizzato e un'altra insieme al resto del gruppo: secondo il Corriere dello Sport, la strada verso la prima convocazione sembra ormai tracciata, con l'esordio che potrebbe arrivare già domenica, nel debutto casalingo al Maradona. Il centrale ex Chelsea ha scelto la maglia numero 5, la stessa indossata la scorsa stagione da Juan Jesus e già vestita in passato ai tempi dei Blues. Buone notizie anche sul fronte David Neres, rimasto in panchina a Marassi ma in costante crescita di condizione.