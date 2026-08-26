Si sblocca il colpo? Cds: "Gabriel Jesus, assist di Lang"
Il Corriere dello Sport apre l'edizione odierna con le parole di Gian Piero Gasperini su Paulo Dybala: "Nessuno come lui", il titolo in taglio alto scelto dal quotidiano dopo la prestazione dell'argentino contro la Fiorentina. Il tecnico giallorosso esalta la maturità fisica e tecnica del suo numero 10, definendolo il più forte della Serie A.
Napoli, la cessione di Lang può sbloccare il colpo Gabriel Jesus
Ampio risalto, in taglio basso, al mercato azzurro: secondo il Corriere, la cessione di Noa Lang potrebbe essere la chiave per sbloccare l'affare Gabriel Jesus. Il Galatasaray torna infatti a farsi sotto per l'esterno olandese, pronto ad affondare il colpo, mentre sul fronte offensivo il Napoli ha incontrato l'agente di Zeballos.
Juventus scatenata: sette giorni per completare la rivoluzione
Il titolo principale è tutto per la Juventus, protagonista di una settimana di fuoco sul mercato. Dopo Kessie, i bianconeri riprovano per Sorloth trattando con l'Atletico Madrid, mentre tengono caldo il nome di Zirkzee, ormai libero dal Manchester United. Capitolo infortuni: Yildiz si opererà al piede e resterà fuori per tre mesi.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Como
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro