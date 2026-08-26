Fabregas vs Allegri con un grande dubbio: può lanciare subito il baby Liberali

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Dopo il pareggio di Udine, Cesc Fabregas ritrova sul proprio cammino Massimiliano Allegri, con quel fuoco che - scrive il Corriere dello Sport - sembra forse ancora covare sotto la cenere dopo la ruggine di alcuni mesi fa. Il tecnico del Como arriverà a Napoli con dubbi ma anche certezze, su tutte Trevoh Chalobah, arrivato dal Chelsea per 30 milioni e già una pedina inamovibile per fisicità, personalità e istinto.

Rodriguez-Liberali, subito dualismo per un posto al Maradona

Risposte invece sono attese da Jesus Rodriguez, ance perché Mattia Liberali scalpita per una maglia da titolare. Il gioiellino ex Catanzaro ci ha messo poco a mostrare le proprie qualità a Udine e - si legge - potrebbe essere proprio questo il dualismo che accompagnerà Cesc in vista della trasferta di domenica al Maradona, con i due talenti a contendersi una maglia dal primo minuto. Da una parte la voglia di riscatto di Jesus Rodriguez, dall’altra l’estro di Liberali. Per il tecnico catalano c’è solo l’imbarazzo della scelta.