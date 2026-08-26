Prima pagina Intrigo di mercato, Tuttosport: "Kessié, quasi Juve. Ma ci prova la Roma"

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La prima pagina di Tuttosport del 26 agosto

Tuttosport apre l'edizione odierna con il grande protagonista di calciomercato in casa Juventus: Franck Kessié è ormai a un passo dal ritorno in Italia, con il titolo che non lascia dubbi: "Kessié quasi Juve". Secondo il quotidiano torinese, Fabio Miretti è atteso a Istanbul per definire il suo trasferimento al Besiktas, operazione che libererebbe ulteriore spazio a centrocampo per l'ivoriano, con cui i bianconeri avrebbero già un accordo di massima da tempo anche se la Roma prova a inserirsi nella trattativa.

Massara al lavoro su Koopmeiners, Spalletti aspetta solo Sorloth

Sul fronte cessioni, Massara sarebbe al lavoro anche per trovare una sistemazione a Teun Koopmeiners, mentre Luciano Spalletti avrebbe chiesto con decisione un centravanti puro, indicando in Sorloth l'unico vero obiettivo per completare il reparto offensivo. Confermato anche l'arrivo di Grabara, ormai ufficiale tra i pali.