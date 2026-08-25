"Ha conquistato il gruppo in un attimo": così Allegri ha convinto lo spogliatoio
Massimiliano Allegri sembra aver già lasciato un'impronta importante sul nuovo Napoli. Al di là degli aspetti tattici e dei primi risultati, uno dei segnali più significativi arriva dalla gestione del gruppo e, in particolare, dall'atteggiamento dei calciatori il cui futuro resta ancora in discussione. È quanto evidenzia il Corriere dello Sport.
Allegri, grande impatto con lo spogliatoio
Un comportamento che viene letto anche come un segnale della capacità di Allegri di coinvolgere l'intera rosa, compresi gli elementi che potrebbero ancora lasciare Napoli prima della chiusura del mercato. Il Corriere dello Sport aggiunge: "Un dettaglio che fa la differenza e che aiuta una lettura: Allegri ha conquistato il gruppo in un attimo, coinvolgendo anche quei calciatori ritenuti, diciamo così, in bilico"
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