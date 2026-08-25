“Qualcosa succederà, perché è nell’aria”: il Napoli vuole un altro attaccante

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“Qualcosa succederà, non perché lo dicano gli astri ma semplicemente perché è nell’aria”, scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sottolineando la volontà del Napoli di acquistare un altro attaccante e, contemporaneamente, provare a cederne uno prima di procedere con il nuovo investimento. Parallelamente bisognerà sistemare gli esuberi, operazioni importanti anche dal punto di vista del bilancio.

Lucca, il futuro è al Napoli

Tra i giocatori il cui futuro resta al centro delle valutazioni c'è Lorenzo Lucca, che ha però espresso chiaramente la propria volontà: “preferisce restare e rimettersi in gioco con Allegri”. Sul fronte degli acquisti, invece, il grande obiettivo continua a essere Gabriel Jesus. Il brasiliano dell'Arsenal, 29 anni, rappresenta “la tentazione assai forte” del Napoli. Per trasformare il gradimento in una vera operazione di mercato, però, dovranno prima concretizzarsi gli incastri necessari sul fronte delle uscite.