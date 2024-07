Cinque amichevoli e sorpresa per Conte nei due ritiri: i dettagli

Sono al momento cinque le amichevoli estive fissate dal Napoli per i due ritiri estivi in vista della prossima stagione. Mercoledì prossimo ci sarà il raduno a Castel Volturno per i test fisici e atletici, il giorno dopo è prevista la partenza per Dimaro Folgarida. Il Napoli resterà in Val di Sole fino al 21 luglio, ci saranno diverse doppie sedute di allenamento, e sfiderà il 16 l’Anaune Val di Non, squadra locale dilettanti, e il 20 il Mantova di Possanzini.

Tre le amichevoli in Abruzzo, tutte internazionali: il 28 contro l’Adana Demirspor, il 31 contro il Brest (sarà il giorno del compleanno di Conte, previsto evento speciale, si lavora ad una sorpresa), il 3 agosto contro il Girona l’ultimo match amichevole. Lo scrive il Corriere dello Sport.