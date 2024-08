Cinque cessioni da completare: straordinari per Manna

Sull'edizione odierna di Repubblica si parla dei tanti movimenti in uscita che coinvolgono il club azzurro

"Il d.s. Manna è costretto agli straordinari, e non soltanto per il mercato in entrata". Sull'edizione odierna di Repubblica si parla dei tanti movimenti in uscita che coinvolgono il club azzurro, col direttore sportivo alle prese dunque con tante trattative da portare a compimenti prima della fine del calciomercato estivo.

"Il Napoli deve cedere — Osimhen a parte — con una certa impellenza. Giocatori come Gaetano, Folorunsho, Mario Rui, Contini sono ai margini e in attesa di nuove destinazioni. «La rosa è incompleta» ha ribadito l’allenatore. Senza far torto a nessuno, evitando di soffermarsi sul numero di calciatori che ritiene realmente all’altezza del suo progetto".