Clamorose pagelle di Kvara, per Gazzetta e Tuttosport è da 5: "Ormai è un caso"

Dopo una gara in tribuna e l'altra in panchina Khvicha Kvaratskhelia è tornato titolare sulla sinistra d'attacco del Napoli nel match contro il Venezia, "senza però riuscire a brillare. Si accende a tratti, a inizio ripresa prova lui a caricarsi la squadra sulle spalle, ma sbaglia spesso l'ultima scelta ed è troppo frettoloso nelle finalizzazioni. Dopo un tiro sbagliato, infatti, Conte si arrabbia e lo sostituisce", scriviamo noi nelle nostre pagelle, con 5,5 di voto.

Stesso giudizio da parte del Corriere dello Sport: Torna dal 1’ e le intenzioni sembrano buone. Zampano lo soffre, lui lo sfida e sparge pepe. Nel secondo tempo, però, si sgonfia. E al sesto tiro sballato, Conte lo chiama a casa base". Mezzo punto in meno da parte de La Gazzetta dello Sport: "Sei tiri: sono un'aggravante, non un'attenuante, con il suo piede dovrebbe essere più incisivo".

Voto 5 per Tuttosport: "Una prestazione tra alti e bassi. Cala con il passare dei minuti e si innervosisce. Conte opta per la sostituzione subito dopo un errore lezioso in attacco. Ormai è un caso". Infine il giudizio di TuttoNapoli.net: ella prima mezz’ora il Napoli gioca solo a destra poi arriva qualche pallone a Kvara che si rende pericoloso. Al tiro, però, non riesce ad incidere come dovrebbe".

I VOTI DI KVARATSKHELIA

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

TuttoNapoli.net: 6