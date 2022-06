Clamoroso da Salerno: "Sabatini a un passo dall'addio: divergenze con Iervolino sul tema agenti"

Stando a quanto filtra in queste ore, ci sarebbe una clamorosa rottura tra il presidente della Salernitana Danilo Iervolino e il direttore sportivo

Stando a quanto filtra in queste ore, ci sarebbe una clamorosa rottura tra il presidente della Salernitana Danilo Iervolino e il direttore sportivo Walter Sabatini. Un fulmine a ciel sereno, dal momento che era già stato firmato l'accordo per il rinnovo e si aspettava soltanto il confronto di ieri sera per mettere nero su bianco e comunicare tutto sui canali ufficiali. Naturalmente in città c'è preoccupazione e tutti i tifosi sperano che ci possa essere un chiarimento per poter andare avanti nella programmazione senza alcun tipo di stravolgimento.

Ma cosa è successo? Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoSalernitana, anzitutto, non c'è stata nessuna lite tra le parti che, dunque, dialogano in un clima di serenità riconoscendosi le rispettive ragioni. Iervolino non ha assolutamente messo in discussione la competenza e l'operato di Sabatini, nei discorsi di ieri non è mai stato fatto alcun riferimento al mercato condotto a gennaio (anzi, la proprietà ha apprezzato le scelte di Sabatini e ritiene abbia speso il giusto senza andare oltre il budget stabilito) ma c'è divergenza su un punto in particolare: le commissioni da corrispondere ai procuratori.