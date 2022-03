Clamoroso CorSera: "Orsato perfetto, una direzione senza sbavature" e il rigore su Osimhen?

L'ex arbitro Paolo Casarin nella sua moviola per il Corriere della Sera elogia Orsato per la prova del Maradona ma ignora il rigore negato a Osimhen

L'ex arbitro Paolo Casarin nella sua moviola per il Corriere della Sera elogia Orsato per la prova del Maradona ma ignora il rigore negato a Osimhen: "Orsato e Valeri per arbitrare Napoli-Milan: un grande impegno tecnico e disciplinare. Infatti subito proteste di Pioli (giallo per lui) per un contatto in area tra Bennacer e Koulibaly che Orsato, giustamente, non ritiene di punire con il rigore. Come non punisce giustamente il contatto tra Tomori e Osimenh".