Juventus-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: ok Spinazzola, più Meret che Milinkovic!

La notte dello Stadium arriva in un momento complicato soprattutto per il Napoli, chiamato a fare i conti con assenze e condizioni fisiche precarie. Conte ritrova Giovane, appena tesserato, ma perde definitivamente Lang e Lucca, mentre restano in dubbio le condizioni dei portieri: Milinkovic-Savic ha accusato un risentimento muscolare e Meret non è ancora al top dopo il recente stop. In preallarme ci sono Contini e Ferrante.

Davanti, invece, c’è una possibile risorsa in più: Lukaku, già visto in amichevole col Savoia, può rappresentare un’arma a gara in corso. La panchina resta corta, con diversi giovani pronti solo per necessità. Il Napoli dovrebbe disporsi col 3-4-2-1, con Hojlund riferimento offensivo e Vergara-Elmas alle sue spalle.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola McTominay, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.