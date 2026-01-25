Giovane ha scelto il numero di maglia: cosa c'è dietro la sua decisione

Giovane ha scelto il numero di maglia: cosa c'è dietro la sua decisione
Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Inserimento immediato per Giovane, che sarà già a disposizione per Juventus-Napoli. L’attaccante brasiliano ha incontrato ieri Conte e i nuovi compagni direttamente in hotel a Torino, dopo aver completato in mattinata a Milano l’iter medico e burocratico.

Per la sua avventura in azzurro ha scelto la maglia numero 23. Una decisione che, secondo la Gazzetta dello Sport, richiama il celebre numero di Michael Jordan. Più che al basket, però, Giovane è cresciuto ammirando Ronaldo il Fenomeno, suo idolo fin da bambino. Un dettaglio che racconta già qualcosa delle sue ambizioni.